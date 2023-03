Francia: Senato approva riforma pensioni, testo passa a esame commissione paritetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta incerto il voto favorevole dell'Assemblea nazionale, dove il governo può contare solo la maggioranza relativa e dove il centrodestra è diviso in merito al sostegno al disegno di legge. Per accelerare i dibattiti che si stavano protraendo troppo in Senato, il ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, venerdì ha invocato l'articolo 44, comma 3 della Costituzione: una procedura che consente una votazione unica sull'intero disegno di legge senza mettere ai voti gli emendamenti su cui il governo ha una posizione contraria. Dure le proteste dei senatori delle forze di sinistra che hanno contestato l'adozione dell'articolo 44 e le limitazioni che pone al regolare processo di approvazione parlamentare. (Frp)