Regno Unito: Hunt annuncerà taglio costi bollette energetiche per 4 milioni di cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, annuncerà la revoca del "premio di pagamento anticipato" previsto per tutti i consumatori di energia elettrica dotati di un regolare contatore a consumo. Come riferisce il quotidiano "The Independent", la misura - che verrà annunciata da Hunt durante la cosiddetta Dichiarazione di primavera, una revisione del bilancio britannico - entrerà in vigore da luglio e consentirà a quattro milioni di famiglie di risparmiare 45 sterline all'anno sulle loro bollette energetiche. Gli utenti che utilizzano i contatori a consumo, che generalmente sono famiglie a basso reddito, attualmente pagano in media di più rispetto ai clienti con addebito diretto a causa delle aziende che gestiscono i contatori che trasferiscono i costi agli utenti. Nei giorni scorsi Hunt ha dichiarato: “È chiaramente ingiusto che coloro che utilizzano contatori con pagamento anticipato siano costretti a versare più di altri. Metteremo fine a tutto questo". "Abbiamo già tagliato la bolletta energetica di quasi la metà quest'inverno e quest'ultima riforma è la riprova che siamo sempre dalla parte delle famiglie”, ha aggiunto il cancelliere. (Rel)