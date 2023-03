Business news: ministro Commercio Corea del Sud solleverà obiezioni sul "Chips Act" a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio della Corea del Sud, Ahn Duk-geun, intende sollevare obiezioni in merito alle misure contenute nel "Chips Act" approvato lo scorso agosto dal Congresso federale Usa, in occasione di una visita a Washington in programma questa settimana. Durante la visita, Ahn incontrerà funzionari del dipartimento del Commercio Usa e della Casa Bianca. Il mese scorso l'amministrazione del presidente Joe Biden ha annunciato che alle aziende beneficiarie dei sussidi al settore tecnologico previsti dal "Chips Act" - 52,7 miliardi di dollari in tutto - sarà richiesto di condividere gli "utili in eccesso" e di garantire misure di welfare aggiuntive ai dipendenti. Il governo sudcoreano obietta che le condizioni previste dal provvedimento pongano in difficoltà i grandi produttori di semiconduttori sudcoreani. "Il governo sudcoreano chiarirà che le condizioni del Chips Act aggravano l'insicurezza del settore, violano i diritti gestionali e tecnologici delle aziende e rendono gli Stati Uniti un'opzione di investimento meno appetibile", ha anticipato tramite una nota il ministero del Commercio coreano. (Git)