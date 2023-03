Business news: Giappone acquisisce interessi nell'estrazione di terre rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha acquisito per la prima volta una partecipazione nel settore dell'estrazione delle terre rare pesanti, necessarie alla produzione dei magneti usati nei motori dei veicoli elettrici. La compagnia commerciale giapponese Sojitz e la Japan Organization for Metals and Energy Security (Jogmec) investiranno circa 134,7 milioni di dollari nella compagnia mineraria australiana Lynar Rare Earths entro la fine del mese di marzo tramite la joint venture Japan Australia Rare Earths. L'accordo prevede la fornitura al Giappone del 65 per cento del disprosio e del terbio prodotti dalla miniera di Lynas a Mount Weld, nell'Australia occidentale. Tale fornitura basterà da sola a soddisfare il 30 per cento della domanda giapponese di terre rare pesanti, secondo il ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria del Giappone. L'avvio delle attività di estrazione mineraria nel sito è previsto nei prossimi anni. (Git)