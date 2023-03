Business news: la cantieristica sudcoreana supera quella cinese a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantieristica della Corea del Sud ha attirato oltre il 70 per cento degli ordini a livello globale nel mese di febbraio, scavalcando quella cinese al primo posto mondiale. Lo indica un nuovo rapporto curato dall’istituto Clarksons Research e ripreso dal quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”. Il mese scorso gli ordini in tutto il mondo sono stati pari a 2,1 milioni di tonnellaggio lordo compensato (Cgt), in calo del 25 per cento rispetto al febbraio del 2022. La Corea del Sud ha ricevuto ordini per 34 navi, per un totale di 1,56 milioni di Cgt. Solo nove sono state invece le navi commissionate ai cantieri cinesi per 170 mila Cgt, l’8 per cento del totale. Si tratta di dati molto diversi da quelli di gennaio, quando la Cina aveva assorbito il 45 per cento degli ordini mondiali contro il 33 per cento della Corea del Sud. (Cip)