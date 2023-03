Business news: Egitto, Autorità ferrovie cerca consorzio per segnaletica linea Cairo-Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale delle ferrovie dell’Egitto è alla ricerca di un consorzio, sia internazionale che locale, per la progettazione, la fornitura, l'installazione e la gestione del sistema di segnaletica nell’ambito del progetto sulla tratta Il Cairo-Alessandria. Lo ha riferito il quotidiano egiziano “Al Mal”, citando alcune fonti, secondo le quali il progetto ha un costo di 400 milioni di dollari. Il rafforzamento della linea commerciale mira a sostenere l’aumento previsto di esportazioni e importazioni, rispettivamente del 5,8 e del 2,8 per cento, entro la fine del 2024, dal momento che i porti di Alessandria e Dekheila ospitano il 55 per cento dei container che circolano nel Paese delle piramidi. (Cae)