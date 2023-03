Business news: Turchia, l'Arabia Saudita annuncia deposito di 5 miliardi di dollari per stabilizzare la lira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro saudita del Turismo e presidente del consiglio di amministrazione del Fondo saudita per lo sviluppo (Sfd), Ahmed Aqeel al Khateeb, ha siglato un accordo con il governatore della Banca centrale turca, Sahap Kavcioglu, per il deposito di 5 milardi di dollari, con l’obiettivo di favorire una rivalutazione della lira. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale l’intesa è in linea con le direttive del re saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, e del principe ereditario, Mohammed bin Salman al Saud. Nel comunicato stampa diffuso dal Sfd, inoltre, si legge che “il deposito si inscrive nel quadro delle relazioni storiche e degli stretti legami che uniscono il Regno dell’Arabia Saudita alla Repubblica di Turchia e al suo popolo fratello”. Come ricorda il quotidiano turco filogovernativo “Daily Sabah”, già a dicembre dello scorso anno il ministro delle Finanze saudita, Mohammed bin Abdullah al Jadaan, aveva annunciato l’intenzione di Riad di effettuare un deposito presso la Banca centrale turca. Secondo il “Daily Sabah”, peraltro, il comunicato stampa del Sfd non chiarisce né come il denaro verrà utilizzato, né se il Regno saudita potrà reclamarne la restituzione. In ogni caso, si tratta di una mossa che contribuisce ad arginare l’inflazione e a stabilizzare il tasso di cambio della lira turca, aumentando la riserva di valuta estera. La lira turca, lo scorso anno, ha perso il 30 per cento del suo valore rispetto al dollaro, mentre nel 2021 la perdita era stata del 44 per cento. Intanto, ultimamente Ankara sta cercando di aumentare le proprie riserve auree. Secondo un rapporto del World Gold Council, la Turchia, sia lo scorso anno sia a gennaio, è stata il primo Paese compratore d'oro al mondo, giungendo a possederne 565 tonnellate. (Res)