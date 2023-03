Business news: Emirati, Adnoc Drilling raccomanda un dividendo di 341 milioni di dollari per seconda metà 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Adnoc Drilling, la maggiore società di perforazione del Medio Oriente per dimensione di piattaforme, ha raccomandato un dividendo di 341,25 milioni di dollari per la seconda metà del 2022. Lo ha riferito la società in un comunicato diffuso dall’emittente “Sky News Arabia”. "L'attraente proposta di valore che offriamo è sostenuta dai risultati record del 2022 recentemente pubblicati, da un flusso di cassa stabile e prevedibile e da una politica di dividendi progressivi che ribadisce il nostro costante impegno nei confronti degli azionisti", ha affermato l'amministratore delegato Abdulrahman al Seiari. Dopo l'approvazione degli azionisti, la decisione porterebbe il dividendo totale 2022 a 682,5 milioni di dollari, ha spiegato la società. (Res)