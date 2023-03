Business news: Egitto-Giordania, Banche centrali firmano intesa su vigilanza bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Giordania e la Banca centrale d'Egitto hanno firmato un allegato al memorandum d'intesa sulla vigilanza bancaria, concluso tra le due parti dal 2004. Lo ha reso noto un comunicato stampa della Banca centrale di Amman. Il nuovo allegato comprende le aree di vigilanza sui sistemi e servizi di pagamento elettronico e le attività fintech. Questo passo riflette gli sforzi della Banca centrale di Giordania per promuovere la trasformazione verso una società meno dipendente dalle banconote, nel quadro della Strategia nazionale per i pagamenti elettronici 2023-2025, lanciata lo scorso febbraio, in linea con la visione della modernizzazione dell'economia. Il protocollo mira inoltre a fornire mezzi sicuri e adeguati per trasferire fondi elettronicamente tra i due Paesi, aprendo la strada alle istituzioni finanziarie giordane ed egiziane per operare in entrambi i mercati e facilitando l'attuazione dei trasferimenti degli egiziani che lavorano in Giordania e viceversa. (Lib)