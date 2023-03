Business news: Arabia Saudita, Neom firma accordo con Marriott per apertura tre hotel entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Neom dell’Arabia Saudita ha firmato un accordo con Marriott International per l’apertura di tre hotel entro il 2024 a Sindalah, la prima isola di Neom. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale il primo hotel sarà un resort sulla spiaggia con 70 camere e alcune ville private con piscina. La seconda proprietà sarà un hotel con 115 camere situata al centro del quartiere commerciale e del porto turistico di Sindalah, mentre la terza struttura sarà composta da 66 camere. "Siamo entusiasti della prospettiva di lavorare insieme e non vediamo l'ora di costruire un'esperienza che catturi lo spirito di Sindalah creando ricordi indimenticabili per i nostri ospiti", ha affermato Chris Newman, direttore esecutivo dello sviluppo alberghiero presso Neom. Sindalah è destinata ad essere la prima isola ad accogliere gli ospiti a Neom e mira ad essere tra le destinazioni più attraenti del Mar Rosso, secondo quanto annunciato dalle autorità saudite. (Res)