Africa: Commissione annuncia finanziamento da 50 milioni per regione australe e per l'Oceano Indiano

- La Commissione europea ha annunciato un nuovo finanziamento di 50 milioni di euro in aiuti umanitari per la regione dell'Africa australe e dell'Oceano Indiano. Questi fondi, si legge in un comunicato stampa dell'esecutivo Ue, contribuiranno a combattere l'insicurezza alimentare e la malnutrizione, a migliorare l'accesso ai servizi di base, a migliorare la preparazione alle catastrofi e a promuovere l'istruzione nelle emergenze in tutta la regione. Dei 50 milioni di euro, 13,3 milioni sono destinati al Madagascar, 25 milioni al Mozambico, 7,4 milioni allo Zimbabwe e 4,3 milioni al Lesotho, al Malawi e a progetti regionali. Come si legge nella nota, a febbraio, l'Ue ha inoltre fornito 100 mila euro di finanziamenti umanitari d'emergenza per assistere le persone più colpite dal ciclone tropicale Freddy, che ha colpito Madagascar e Mozambico. Quest'anno, infine, è in corso una nuova operazione di supporto aereo per rafforzare la capacità degli attori umanitari di raggiungere le comunità colpite da inondazioni e cicloni. L'operazione ammonta a 1,2 milioni di euro. (Beb)