Business news: Malawi, consorzio russo Uralchem-Uralkali invia 20 mila tonnellate di fertilizzanti

- Il consorzio russo Uralchem-Uralkali ha donato 20 mila tonnellate di fertilizzanti al Malawi. Lo ha annunciato l'ufficio stampa di Uralchem. "Per il gruppo Uralchem-Uralkali, questa è stata la prima consegna umanitaria in Africa dal territorio dell'Unione europea. Queste forniture fanno parte dell'intenzione precedentemente annunciata del gruppo di fornire gratuitamente circa 300 mila tonnellate di fertilizzanti minerali ai Paesi in via di sviluppo", si legge nel comunicato stampa. Le società hanno effettuato le forniture in collaborazione con il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, che ha noleggiato una nave per il trasporto di fertilizzanti via mare. (Rum)