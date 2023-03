Business news: Sudafrica: Pil contratto dell'1,3 per cento nel quarto trimestre 2022, rischio recessione è concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia sudafricana si è contratta dell'1,3 per cento nel quarto trimestre 2022, quasi un punto percentuale in più rispetto al previsto, a causa delle continue interruzioni di corrente che hanno contribuito alla contrazione della maggior parte dei settori, dall'agricoltura al settore minerario. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto di statistica del Sudafrica, secondo cui il Paese entrerà in recessione - definita come due trimestri consecutivi di calo del Pil - se si contrarrà nuovamente nel trimestre in corso. Su base annua, il prodotto interno lordo è invece cresciuto dello 0,9 per cento nel quarto trimestre, peggio delle previsioni di un'espansione del 2,2 per cento. Secondo le stime, la produzione agricola si è contratta del 3,3 per cento su base trimestrale, l'attività mineraria del 3,2 per cento, quella finanziaria del 2,3 per cento e quella commerciale del 2,1 per cento. Dopo una crescita economica del 2,0 per cento registrata durante l'intero 2022, l'economia sudafricana è ora solo dello 0,3 per cento più grande di quanto non fosse nel 2019, prima della pandemia di Covid-19. I dati indicano che il Sudafrica potrebbe essere diretto verso la recessione ed evidenziano il danno che le peggiori interruzioni di elettricità mai registrate stanno arrecando all'economia più industrializzata dell'Africa. Le interruzioni di corrente programmate dell'azienda elettrica statale Eskom, causate da guasti alla sua vecchia flotta di centrali elettriche a carbone, hanno provocato fino a 10 ore al giorno senza elettricità negli ultimi mesi, danneggiando aziende di tutte le dimensioni. Nel tentativo di far fronte alla crisi, ieri il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha nominato un nuovo ministro dell'Elettricità nell'ambito di un rimpasto di governo che mira a migliorare l'erogazione dei servizi e a rafforzare il sostegno del partito al governo, il Congresso nazionale africano (Anc), in vista delle elezioni generali del prossimo anno. (Res)