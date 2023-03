Business news: Wall Street, sospeso per eccesso di ribasso il titolo del gruppo finanziario Svb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo del gruppo finanziario statunitense Svb è stato sospeso a Wall Street dopo un crollo del valore del 68 per cento, che segue quello di 60 punti percentuali nella giornata di giovedì. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. Il panico si è scatenato mercoledì scorso, quando la compagnia ha annunciato una perdita netta di 1,8 miliardi di dollari sulla vendita di alcuni investimenti e ha espresso la volontà di raccogliere 2,25 miliardi di dollari attraverso la vendita di azioni ordinarie e privilegiate. Comunicazioni che hanno alimentato tra gli investitori un diffuso timore che ha coinvolto anche le quattro maggiori banche statunitensi – JpMorgan, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup - che hanno perso 52 miliardi di dollari di valore di mercato nella giornata di giovedì 9 marzo. (Was)