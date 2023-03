Business news: Iraq, via libera per Lukoil di utilizzare le riserve di Eridu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil ha ricevuto il permesso di utilizzare per scopi commerciali le riserve del giacimento petrolifero iracheno di Eridu. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Lukoil in una nota. "Lukoil e Inpex South Iraq hanno ricevuto l'approvazione dalla Thi-Qar Oil Company (Toc), di proprietà statale irachena, per la commercializzazione delle riserve e la proposta di sviluppo del progetto per il giacimento petrolifero di Eridu situato all'interno del blocco 10 in Iraq", ha affermato Lukoil. Il giacimento di Eridu è stato scoperto da Lukoil nel 2016, ed è diventata la più grande scoperta di giacimenti petroliferi per l'Iraq negli ultimi due decenni. (Rum)