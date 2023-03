Business news: Libia, vogliamo alimentare l’Europa con elettricità da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia persegue l’obiettivo di alimentare in futuro l’Europa con l’elettricità prodotta grazie all’irraggiamento solare. Lo ha detto il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, aprendo i lavori del secondo forum economico libico-tedesco svolto al Palazzo Al Khald di Tripoli. “Siamo determinati a stabilire una linea elettrica che alimenti l'Europa con l'energia solare. Vogliamo entrare in questo campo e abbiamo tutte le capacità per avere successo”, ha detto il capo del governo basato a Tripoli. “Apriamo le nostre porte a tutte le aziende che intendono investire nei settori dell'energia tradizionale e dell'energia alternativa”, ha aggiunto Dabaiba, parlando anche di “reali investimenti nel settore del petrolio e del gas” attualmente in corso di realizzazione. “Sosteniamo fortemente il settore privato, che sarà la spina dorsale del nostro Paese nel prossimo e lontano futuro”, ha spiegato ancora il premier libico. (Res)