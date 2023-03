Business news: Tunisia, primo rinnovo della licenza "Arifa" per l'esplorazione di idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha concesso alla Società tunisina per le attività petrolifere (Etap) e alla Yng Exploration Company Limited il primo rinnovo della licenza per l'esplorazione di idrocarburi, nota come licenza "Arifa", per un periodo di tre anni, dal 27 dicembre 2022 al 26 dicembre 2025. La licenza copre, secondo i dati contenuti in un'ordinanza del ministero dell'Industria pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 2023, circa 808 chilometri quadrati e raggiunge in alcuni suoi tratti il confine algerino. La società Yng Exploration Limited, costituita nelle Isole Vergini britanniche ma con sede anche in Tunisia, perforerà un pozzo esplorativo ed effettuerà un'indagine sismica tridimensionale che sarà stabilita di comune accordo tra Etap e una società, con un costo totale minimo di circa 8 milioni di dollari. Nel corso del 2022, in Tunisia è stata avviata la perforazione di un nuovo pozzo di sviluppo e lanciati lavori di indagine sismica per le licenze "Hazoua" e "Al-Waha". Fino al mese di giugno 2022 non sono stati perforati giacimenti esplorativi. (Tut)