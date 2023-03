Business news: e-commerce, Jd taglia i prezzi e lancia la sfida ad Alibaba e Pinduoduo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’e-commerce Jd.com ha lanciato “il più grande evento di promozione della sua storia” con sconti record per un’ampia gamma di prodotti, dall’alta tecnologia ai beni alimentari, rendendo così ancora più serrata la competizione con altri giganti del settore come Alibaba e Pdd. Lo scrive il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, secondo cui la società di Pechino è arrivata a vendere alcuni modelli di iPhone con sconti del 14 per cento. Gli iPhone 13 con 128 giga di memoria sono venduti a 4.649 yuan, circa 627 euro, a fronte di un prezzo originale di 5.399 yuan, 729 euro. Lo scorso dicembre il fondatore della compagnia, Richard Liu Qiangdong, aveva criticato i suoi stessi dirigenti per aver “dimenticato i principi base della competizione sui prezzi”. “Perdere la nostra reputazione di distributore di prodotti a prezzi bassi è una minaccia alla nostra stessa esistenza. I prezzi base sono l’arma più importante a nostra disposizione, responsabile dei nostri successi passati ed essenziale per il nostro futuro”, aveva scritto Liu in un’email al personale. (Cip)