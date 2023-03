Business news: compagnia saudita Acwa Power costruisce due impianti solari per 2,5 miliardi di dollari in Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita Acwa Power costruirà due centrali solari in Uzbekistan con una capacità totale di 1,4 gigawatt e tre sistemi di accumulo con una capacità totale di 1,2 gigawatt. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia del paese asiatico, specificando in un comunicato che le due parti hanno firmato accordi di investimento per un valore di 2,5 miliardi di dollari relativi al progetto e agli accordi in base ai quali l'Uzbekistan acquisterà elettricità dai due impianti. In base all'accordo, la compagnia saudita costruirà un impianto da 400 megawatt e un sistema di stoccaggio con una capacità simile a Tashkent, un impianto da un gigawatt e un sistema di stoccaggio da 400 megawatt a Samarcanda e un sistema di stoccaggio da 400 megawatt a Bukhara. (Res)