Business news: Algeria, avviata operazione sperimentale immagazzinare energia solare nel sud

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha annunciato, sabato 4 marzo, l'avvio di un'operazione sperimentale per immagazzinare l'energia solare nelle province del sud. Arkab ha specificato durante suo intervento in apertura della 27esima edizione della Giornata dell'energia che l'operazione durerà otto mesi per immagazzinare l'energia solare con due nuove stazioni con una capacità di 3 e 4 megawatt. Gli impianti sono operati da Sonelgaz e avranno l’obiettivo fornire elettricità al governatorato di Djanet. Questa esperienza, ha detto il ministro, è la prima del suo genere in Algeria nel campo della produzione e dello stoccaggio di energia solare al 100 per cento. Arkab ha spiegato che questo tipo di stazione sarà diffuso a livello delle regioni del sud, in particolare Ain Guezzam e Tinzawaten, al fine di ridurre il consumo di gas naturale e gasolio nella produzione di energia elettrica. (Ala)