Business news: Marocco, ricavi turismo superano livelli pre-Covid a gennaio

- I ricavi del turismo in Marocco sono stati pari a 8,24 miliardi di dirham (746 milioni di euro) alla fine di gennaio 2023, rispetto a soli 1,13 miliardi di dirham (102 milioni di euro) dello stesso periodo nel 2022. Lo rende noto l'Ufficio di cambio nell'ultimo bollettino sugli indicatori mensili dei cambi esteri. Le entrate superano così il livello registrato alla fine di gennaio 2020, che era di 6,74 miliardi di dirham (610 milioni di euro), prima della chiusura delle frontiere a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19. Il settore del Turismo del Marocco è riuscito a recuperare l'84 per cento delle presenze durante l'anno 2022 rispetto al 2019. Secondo il ministro del Turismo, dell'Artigianato e dell'Inclusione sociale e solidale, Fatima Zahra Ammor, il numero di turisti che hanno visitato il Paese nel 2022 ha raggiunto circa 11 milioni. La ministra ha spiegato che il Marocco ha conosciuto un importante boom turistico raggiungendo questa percentuale, ad un momento in cui il tasso di recupero globale non ha superato il 65 per cento, aggiungendo che i ricavi del turismo dalla valuta forte hanno raggiunto un tasso di recupero del 112 per cento a fine di novembre, con un valore finanziario stimata di 81,7 miliardi di dirham (7,3 miliardi di euro). (Mar)