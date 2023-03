Arabia Saudita-Iran: Egitto accoglie con favore distensione tra Riad e Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza dell’Egitto ha accolto con favore l’accordo per il ripristino dei rapporti diplomatici raggiunto da Arabia Saudita e Iran con la mediazione della Cina sottolineando che rappresenta “un passo verso la sicurezza e la stabilità regionale”. In una nota diramata il portavoce presidenziale, Ahmed Fahmy, ha affermato: "L'Egitto apprezza questo importante passo, e apprezza la direzione intrapresa dal Regno dell'Arabia Saudita in questo senso, al fine di rimuovere i punti di tensione a livello regionale". Fahmy ha aggiunto che l'Egitto attende con impazienza l'impatto positivo che la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due rivali regionali potrà avere sulla politica estera dell'Iran, migliorando le opportunità di cooperazione e tracciando un percorso verso la prosperità regionale. (segue) (Cae)