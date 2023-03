Arabia Saudita-Iran: Egitto accoglie con favore distensione tra Riad e Teheran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione tripartita si afferma che Iran e Arabia Saudita hanno concordato di rispettare la sovranità statale e di non interferire negli affari interni l'uno dell'altro. La dichiarazione, infine, afferma anche che entrambe le nazioni hanno concordato di attivare un accordo di cooperazione per la sicurezza firmato nel 2001. La dichiarazione riferisce inoltre che i due Paesi hanno concordato di attivare un accordo per la cooperazione nel campo dell'economia, del commercio e degli investimenti firmato nel 1998. Inoltre, insieme alla Cina, Iran e Arabia Saudita hanno "espresso il loro desiderio di compiere ogni sforzo per promuovere "la pace e la sicurezza regionale e internazionale". Nella dichiarazione congiunta, Teheran e Riad hanno ringraziato anche l'Iraq e l'Oman per aver ospitato i colloqui tra le due parti nel 2021-2022. (segue) (Cae)