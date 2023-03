Ucraina: Prigozhin (Wagner), "correrò alle presidenziali del 2024" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costretto spesso ad interrompersi per gli scoppi dei proiettili d'artiglieria, tutto intorno all'edificio in cui si svolgeva l'intervista, Prigozhin ha proseguito: "Se sarò eletto tutto andrà bene, i proiettili non serviranno più". Poi, volendosi mostrare intrepido e sempre capace di ironizzare, anche nelle situazioni piu estreme, si è rivolto con un ghigno al giornalista e ai suoi accompagnatori: "Non vi preoccupate, se ci colpiscono vuol dire che Zelensky resterà presidente dell'Ucraina". Infine, fingendo di rivolgersi agli artiglieri ucraina ha esclamato: "Bisogna sparare con precisione!". (segue) (Res)