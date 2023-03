Business news: importazioni greggio India, quota Russia salita al 35 per cento del totale a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio le importazioni di greggio russo in India hanno raggiunto un volume di 1,62 milioni di barili al giorno, un record, corrispondente all’incirca alla somma delle forniture di Iraq (poco meno di 940 mila barili) e Arabia Saudita (quasi 648 mila barili). Seguono, al quarto posto, gli Emirati Arabi Uniti (404 mila barili circa) e, al quinto, gli Stati Uniti (248 mila barili circa). È quanto emerge dai dati di Vortexa, società che monitora i movimenti delle petroliere. La Russia si è confermato il primo Paese fornitore per il quinto mese consecutivo. A febbraio ha fornito il 35 per cento del greggio acquistato dall’India, mentre prima della guerra in Ucraina la sua quota era inferiore all’uno per cento. Dopo le sanzioni occidentali contro Mosca, alle quali Nuova Delhi non si è associata, l’India ha incrementato gli acquisti, pagandoli a prezzi scontati. (Inn)