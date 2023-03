Business news: India, Adani restituisce in anticipo un finanziamento di 902 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato indiano Adani ha annunciato la restituzione anticipata di un finanziamento di 902 milioni di dollari con scadenza aprile 2025 erogato da diverse banche internazionali e istituzioni finanziarie indiane e garantito da azioni. L’iniziativa, spiega un comunicato del gruppo, è “in continuità con l’impegno a ridurre la leva finanziaria complessiva”. Con il rimborso vengono liberate 155 milioni di azioni di Adani Ports & Special Economic Zone (pari all’11,8 per cento di quelle detenute), 31 milioni di azioni di Adani Enterprises Limited (quattro per cento), 36 milioni di azioni di Adani Transmission Limited (4,5 per cento) e undici milioni di azioni di Adani Green Energy Limited (1,2 per cento). Il pagamento anticipato, precisa la nota, si aggiunge a quello del mese scorso, totalizzando 2,016 milioni di dollari. Entro il 31 marzo Adani intende restituire tutti i finanziamenti garantiti da azioni. (Inn)