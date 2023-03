Business news: design, a Giacarta la mostra “Created in Italy. An aptitude for the impossible"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle iniziative in programma per la Giornata del design italiano 2023, l’ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura di Giacarta presentano la mostra “Created in Italy. An aptitude for the impossible. Stories of Italian manufacturers”, un viaggio nella moderna industria italiana. L’esposizione – aperta al pubblico dal 9 marzo al 6 aprile 2023 – racconta l’affascinante storia del saper fare e delle qualità produttive insite nel dna italiano. Qualità che includono l’incessante ricerca della perfezione, la capacità inventiva italiana, universalmente riconosciuta. E poi la continua spinta alla sperimentazione, alla ricerca di nuovi limiti nello studio del materiale e la capacità di accettare sempre nuove sfide; il piacere nel produrre un oggetto ben fatto; la messa a punto degli strumenti necessari per migliorare la vita delle persone; la costruzione di prodotti “su misura”. (Com)