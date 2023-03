Business news: Tajani, design elemento chiave della nostra politica industriale ed estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il design è un elemento chiave della politica industriale e anche estera dell’Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel suo intervento in occasione della presentazione della Giornata italiana del design alla Farnesina. Si tratta, ha osservato Tajani, di un settore “di alto livello” che “caratterizza la nostra cultura e il nostro modo di essere” e che “affonda le radici nell’antichità”. “Vogliamo promuovere nel mondo l’alta qualità del design italiano anche attraverso le nostre rappresentanze diplomatiche”, ha detto il ministro, ricordando la presentazione, nei giorni scorsi, del Salone del mobile di Milano al consolato generale a New York. Il Made in Italy, secondo Tajani, dev’essere strumento di crescita economica, ma anche di pace e di dialogo. In questo senso, il design “racconta un’Italia che immagina, che inventa, che crea senza limiti” e rende quindi il nostro Paese “sempre più attrattivo come meta di investimenti e di talenti”. (Res)