Business news: negli Usa 311 mila nuovi posti di lavoro a febbraio, il tasso di disoccupazione sale al 3,6 per cento

- L'economia degli Stati Uniti ha aperto 311 mila nuovi posti di lavoro nel mese di febbraio, dato superiore alle attese degli economisti ma inferiore rispetto al precedente mese di gennaio, quando le nuove posizioni erano state 504 mila. Lo si evince dall'atteso rapporto mensile del dipartimento del Lavoro. Il tasso di disoccupazione è salito dal 3,4 al 3,6 per cento. Numeri che segnalano come il mercato del lavoro negli Usa sia ancora molto vivace, nonostante i tentativi della Federal Reserve di raffreddare l'economia con molteplici rialzi dei tassi d'interesse di riferimento con l'obiettivo di contenere l'inflazione, al livello più alto da 40 anni a questa parte. (Was)