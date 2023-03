Libia: capo Consiglio presidenza ribadisce sostegno a iniziativa inviato Onu Bathily

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed al Menfi, ha ribadito il suo pieno sostegno all'inviato delle Nazioni Unite e responsabile della Missione Onu Unsmil, Abdoulaye Bathily, e “apprezza i suoi sforzi per raggiungere le elezioni parlamentari e presidenziali entro la fine del 2023”. Lo riferisce il sito libico “Al Wasat”. Il commento giunge dopo che oggi il diplomatico Onu ha organizzato a Tripoli una conferenza stampa per approfondire il piano per superare la crisi politica libica presentato lo scorso 27 febbraio. Nella conferenza stampa, Bathily ha affermato che entro metà giugno potrebbe essere stilata una road map per tenere elezioni in Libia. Lo scorso 27 febbraio davanti al Consiglio di sicurezza Onu, Bathily ha annunciato un piano per superare la crisi politica libica e formare un Alto comitato di 30-40 membri con i principali soggetti istituzionali libici: dai protagonisti dell’Accordo di Shkirat del 2015 al Comitato militare 5+5 (formato da 5 alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest), dai membri della Camera e del Consiglio di Stato agli esperti e ai rappresentanti della società civile.(Lit)