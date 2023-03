Business news: Ico Migliore guest Ambassador agli Italian Design Days

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ico Migliore arriva in Corea per partecipare come guest Ambassador agli Italian Design Days dedicati al tema design e luce. Tra il 9 e il 10 marzo High Street Italia, lo showroom permanente del made in Italy a Seoul, si “accenderà” per la VII edizione degli Italian Design Days, evento attesissimo che conta centinaia di iniziative in tutto il mondo. Dal 2017 infatti, i più celebri e stimati designer italiani raggiungono ogni anno le principali capitali mondiali per raccontare il disegno industriale e l’arredamento italiani, i motivi del suo successo e le sue più recenti declinazioni, in particolare in tema di ambiente e sostenibilità. A Seoul l’evento è organizzato da ambasciata d’Italia, Agenzia Ice (Italian Trade Agency) e Istituto italiano di cultura. L’ambasciatore del design per la Corea del Sud sarà il professore Ico Migliore, architetto e designer di fama internazionale, che interverrà sul tema prescelto per l'edizione 2023 "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente". Parliamo dunque di un design che migliora il benessere di chi lo usa, illuminandone la vita e contribuendo alla sostenibilità; un design di qualità, per definizione durevole, che si contrappone a quello consumistico e di massa. Il programma di quest’anno si svilupperà su due giornate, che riuniranno i numerosi esperti che popolano il settore del design italiano e coreano. (Git)