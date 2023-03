Business news: Gnl, Qilak Lng investirà 5 miliardi di dollari per competere con la Russia nei mercati asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Qilak Lng investirà 5 miliardi di dollari per la produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) in Alaska, con l'obiettivo di competere col progetto russo Yamal nei mercati energetici dell'Asia. Grandi importatori di Gnl come Giappone, Corea del Sud e Taiwan stanno rivalutando la loro dipendenza dal gas russo a seguito del conflitto in Ucraina, e dal sito di North Slope, in Alaska, Qilak è più vicina ai mercati asiatici di circa 3.700 chilometri rispetto a Yamal Lng, progetto guidato da Novatek nell'Estremo oriente russo. I carichi di Gnl inviati dal North Slope giungerebbero in Asia entro 14 giorni, circa la metà del tempo necessario alle spedizioni dal Golfo del Messico. Yamal Lng, che ha inviato il suo primo carico di Gnl in Asia nel 2017, produce 16,5 milioni di tonnellate annue di Gnl al costo di 27 miliardi di dollari, pari a circa 1,6 miliardi di dollari per milione di tonnellate. Qinak punta a produrre 4 milioni di tonnellate di Gnl al prezzo di 1,3 miliardi di dollari per milione di tonnellate. (Was)