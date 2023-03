Business news: Cathay Pacific, perdite aumentate del 18,5 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera di Hong Kong Cathay Pacific ha registrato una perdita maggiore di 828 milioni di dollari nel 2022, ampliando la passività di 18,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. È quanto si legge in una dichiarazione pubblicata dal presidente della compagnia, Patrick Healy. La cifra riflette il continuo calo delle operazioni di Cathay, che nel 2021 aveva registrato perdite per 764 milioni di dollari. Ciononostante, i profitti generati dalle principali attività della compagnia sono rimbalzati a oltre 255 milioni di dollari nell’ultimo semestre del 2022, complice l’allentamento delle misure di contenimento del Covid-19. La compagnia aerea ha favorito la mobilità di 2,8 milioni di passeggeri nel 2022, in aumento del 291 per cento su base annua e con una media giornaliera di 7.682 persone. Nonostante “i tre anni difficili” vissuti durante la pandemia di Covid-19, Cathay sta lavorando sulla riorganizzazione della compagnia aerea. “Siamo concentrati sulla riconnessione. Il che significa ricollegare Cathay Pacific con Hong Kong, con l’Area della Grande Baia, la Cina continentale e il mondo”, ha dichiarato Healy. (Cip)