Business news: nel nuovo bilancio di Biden un programma per monitorare gli investimenti in Cina

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, inserirà nel bilancio 2024 un programma per il monitoraggio degli investimenti nei Paesi che costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale, come la Cina. Lo scrive il “New York Times”, secondo cui per l’iniziativa saranno già stanziati circa 10 milioni di dollari nel corso del 2023 per l’assunzione dello staff e lo sviluppo di un sistema informatico. Per il bilancio 2024, che sarà presentato al Congresso, Biden richiederà fondi aggiuntivi. Il programma mira a rafforzare il controllo governativo sugli investimenti Usa che potrebbero favorire anche indirettamente il progresso militare cinese, aprendo potenzialmente un nuovo fronte nella guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Secondo le fonti del “Nyt”, l’amministrazione punta in particolare a proibire gli investimenti in alcuni settori cruciali per la sicurezza nazionale come i semiconduttori, i supercomputer e l’intelligenza artificiale. (Was)