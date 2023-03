Tunisia: Saied, chi crede ancora di essere sotto la costituzione del 2014 è fuori dalla storica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’annuncio da parte di Saied della “dissoluzione di tutti i consigli comunali del Paese e la loro sostituzione con delegazioni speciali”, la Tunisia è entrata in una nuova fase transitoria. Il provvedimento riguarda circa 350 sindaci e consigli municipali, il cui mandato sarebbe scaduto alla fine di aprile. Si tratta in gran parte di figure politiche emerse dalla “rivoluzione” del 2011, elette nel 2018 soprattutto tra le fila del partito liberale Nida Tounes e dal movimento islamico Ennahda, che attualmente è il principale bersaglio di Saied. Inoltre, il referendum costituzionale del 2022 prevede la formazione di un parlamento con prerogative piuttosto ridotte e costituito da due camere, l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (camera bassa) e l’Assemblea delle regioni (camera alta). Quest’ultima, dunque, dovrebbe essere costituita dai rappresentanti dei consigli municipali, che fino a ieri provenivano per lo più dalle opposizioni a Saied. Poco dopo il loro insediamento, tuttavia, molti di questi consigli sono stati dilaniati da aspri conflitti politici interni, che spesso hanno portato a nuove elezioni. In tal modo, il presidente tunisino ha colto la palla al balzo per una “ricostruzione a partire dalla base” di un ordinamento politico caratterizzato da un forte accentramento dei poteri nelle mani del capo dello Stato. (Tut)