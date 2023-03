Arabia Saudita-Iran: Lega araba, accordo passo che può contribuire a stabilità regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo annunciato ieri è stato firmato da parte iraniana dall’ammiraglio Ali Shamkhani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, e da parte saudita dal consigliere per la sicurezza nazionale e ministro di Stato Musaid al Aiban, alla presenza del direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi. In una nota pubblicata sul suo profilo Twitter, il ministro degli Esteri saudita ha affermato: "La ripresa delle relazioni diplomatiche tra il Regno e l'Iran deriva dalla visione del Regno basata sulla preferenza di soluzioni politiche e sul dialogo, e dalla sua volontà di perpetuare questo clima nella regione. I Paesi della regione hanno un destino e denominatori comuni che rendono necessario collaborare insieme per costruire un modello di prosperità e stabilità di cui possano godere i nostri popoli”. (segue) (Res)