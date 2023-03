Arabia Saudita-Iran: Egitto accoglie con favore distensione tra Riad e Teheran (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra il Regno saudita e la Repubblica islamica erano particolarmente tesi dal 2016, anno in cui Riad ha reciso i legami con Teheran a seguito dell’irruzione di manifestanti iraniani nelle missioni diplomatiche saudite di Teheran e Mashhad in risposta all’esecuzione, da parte saudita, dell’importante religioso sciita Nimr al Nimr. Poi, le due parti si sono schierate su fronti opposti in Yemen, arena di un conflitto non ancora terminato. Il Regno del Golfo, in particolare, si è posto a capo di una coalizione internazionale intervenuta ufficialmente il 26 marzo 2015 per coadiuvare le forze yemenite filo-presidenziali. L’Iran, invece, sostiene le milizie di ribelli sciiti Houthi, responsabili di molteplici attacchi missilistici e per mezzo di droni anche contro obiettivi sauditi, tra cui energetici. Motivo per cui, lo Yemen è sia stato uno dei principali fascicoli di discussione tra Riad e Teheran sia uno dei teatri che potrebbe beneficiare di un’eventuale effettiva distensione tra le due parti. (segue) (Cae)