Ucraina: Prigozhin (Wagner), "correrò alle presidenziali del 2024"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista al corrispondente di guerra Aleksandr Simonov, pubblicata sul canale Telegram "Simonov - Pozivnoj Bruce", il fondatore della compagnia di mercenari "Wagner", Evgenij Prigozhin, ha detto di aver deciso di correre per la presidenza dell'Ucraina nelle elezioni del 2024. Prigozhin ha lanciato la sua provocazione da uno degli edifici più alti di Bakhmut, con il rombo delle esplosioni come sottofondo, in assetto completo da battaglia, con tanto di elmetto e giberne. (segue) (Res)