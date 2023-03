Business news: a Tashkent seminario con l’architetto Carlo Ratti, ambasciatore del design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre a Tashkent l’Italian Design Day 2023. L’evento si tiene presso la Casa della fotografia dell’Accademia delle arti, nel cuore della capitale dell’Uzbekistan. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata. Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione intende continuare a caratterizzarsi quale momento qualificato dell'ampia strategia di promozione integrata promossa e coordinata dal ministero degli Esteri. Nell’ambito della giornata, l’ambasciata, in collaborazione con l’Agenzia Icd, organizza il seminario con l’ambasciatore del design per l'Uzbekistan, l’architetto Carlo Ratti, coinvolgendo progettisti, interior designer, importatori, distributori, general contractor, costruttori e studenti di architettura dell’Uzbekistan. Il seminario viene inaugurato dall’ambasciatore d’Italia a Tashkent Agostino Pinna insieme a importanti relatori, tra cui spiccano gli architetti di fama internazionale Carlo Ratti, i cui lavori sono stati esposti in tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia al MoMa di New York City, e Michele Bonino, tra i curatori del design per i Giochi Invernali di Pechino. All’evento è stata associata la Fondazione per lo sviluppo dell’arte e della cultura uzbeka, molto impegnata in progetti di collaborazione con l’Italia. (Res)