Business news: Eni, accordo con Cfs per sostenere lo sviluppo dell’energia da fusione

- Eni e Commonwealth Fusion Systems (Cfs), spin-off del Massachusetts Institute of Technology (Mit), hanno firmato un accordo di cooperazione teso ad accelerare l’industrializzazione dell’energia da fusione. In una nota, Eni ha ricordato di avere investito in Cfs dal 2018, e di essere un azionista strategico. L’accordo rafforza la partnership tra le due società, unendo l’esperienza ingegneristica e di project management di Eni ad una serie di progetti a sostegno di Cfs, e lo sviluppo e distribuzione dell’energia da fusione su scala industriale. Eni, prosegue la nota, è stata la prima società energetica a credere e investire in una tecnologia che, una volta portata a livello industriale, potrà dare un contributo importante alla transizione energetica. (Was)