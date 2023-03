Business news: ministero Commercio Cina apre a visita segretaria Usa Raimondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è “aperta” a una possibile visita a Pechino da parte della segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, poiché considera “molto importante” per i due Paesi mantenere stabili le comunicazioni nel settore. Lo ha chiarito in un comunicato il ministero del Commercio di Pechino, dopo che la scorsa settimana Raimondo ha detto di considerare l’ipotesi di una missione in Cina e ha sottolineato come ridurre le tensioni tra le due superpotenze resti una priorità dell’amministrazione del presidente Usa Joe Biden. “Crediamo che sia molto importante che i responsabili del commercio dei due Paesi mantengano il dialogo e la comunicazione, e siamo aperti a una visita in Cina della segretaria Raimondo”, si legge nel testo diramato da Pechino. Un messaggio di apertura che stride, tuttavia, con i toni usati in conferenza stampa dal ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, che ha parlato di conflitto “inevitabile” se gli Stati Uniti non “tireranno il freno” sul confronto con la Cina. A Pechino era atteso il mese scorso il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ma la visita è stata cancellata a causa della violazione dello spazio aereo statunitense di un sospetto pallone spia cinese, successivamente abbattuto dall’aeronautica Usa. (Cip)