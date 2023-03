Business news: ambasciatrice a Washington Zappia, 12 iniziative per la Giornata del design italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 le iniziative che l'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti, in collaborazione con i consolati, le sedi dell'Agenzia Ice e gli Istituti italiani di cultura, hanno organizzato in occasione dell'Italian design day. Lo ha detto l'ambasciatrice Mariangela Zappia in un video messaggio trasmesso in occasione della presentazione della rassegna alla Farnesina. Secondo la diplomatica, "chi dice design negli Stati Uniti dice Italia". Zappia ha ricordato come il 2022 sia stato un anno record per l'export italiano negli Usa, con oltre 4 miliardi di dollari di valore e una crescita del 18 per cento rispetto all'anno precedente. "Non si tratta di soli numeri - ha sottolineato l'ambasciatrice - ma anche di una dimostrazione del saper fare italiano, basato sulla creatività e sull'innovazione". In questo senso, la Giornata italiana del design rappresenta "un momento per promuovere l'eccellenza della nostra industria di settore". (Res)