Reddito cittadinanza: M5s, governo metta in soffitta Misura inclusione attiva

- I deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro Pubblico e Privato Davide Aiello e Dario Carotenuto hanno espresso preoccupazione per le immagini che arrivano da Napoli, “dove si sono verificati momenti di tensione tra i movimenti dei disoccupati che protestavano per le modifiche al Reddito di cittadinanza e le forze dell'ordine”. “È evidente – hanno proseguito – come il clima di rabbia sociale che avevamo paventato sia sempre più tangibile”. “Il governo – hanno concluso – ha però ancora la possibilità di dare una risposta a chi ha bisogno: può tornare sui suoi passi, mettere in soffitta il Mia e garantire alle famiglie più fragili del Paese la rete di protezione del Reddito". (Rin)