Cospito: De Corato, oggi in Darsena solo 20 anarchici, sono ridotti al lumicino

- "Leggo che oggi, in Darsena, hanno manifestato ancora gli Anarchici a sostegno di Alfredo Cospito. Ormai si sono ridotti 'al lumicino': Lo scorso 2 marzo, sotto la nostra sede di Fratelli d'Italia in corso Buenos Aires, erano a dir tanto una quarantina, oggi invece ne sono arrivati 20". Così afferma il senatore di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato sulla manifestazione odierna degli anarchici a Milano, in Darsena, a sostegno di Cospito. "Oltre a creare disagi al traffico - aggiunge -, i manifestanti, hanno sporcato i muri con frasi e scritte di odio, a favore di un mondo senza galere ed offese verso lo Stato e le Istituzioni. Stiamo parlando, inoltre, di persone che manifestano settimanalmente a favore di un delinquente, in carcere al 41 bis, per aver compiuto tutta una serie di reati tra cui aver organizzato, nel 2006, un attentato nei confronti della scuola allievi ufficiali dei Carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo". (Com)