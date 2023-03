Lombardia: Terzi, finalmente sbloccata burocrazia per realizzare Vigevano-Malpensa, infrastruttura strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Finalmente si è sbloccato l'empasse burocratico sulla realizzazione della Vigevano-Malpensa, un'infrastruttura ritenuta strategica per Regione Lombardia e che il territorio sta attendendo da troppo tempo. L'avvio dell'iter del progetto definitivo per il primo stralcio risale infatti al 2009, ma gli intoppi burocratici che a livello ministeriale hanno rallentato le procedure hanno di fatto bloccato l'iter progettuale per oltre 13 anni. Sotto la lente d'ingrandimento c'era il progetto esecutivo dell'ultima Tratta C: ieri finalmente l'iter si è concluso e il prossimo passo sarà l'apertura del bando per realizzare l'opera". Così Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, commenta il sospirato via libera al progetto della strada Vigevano-Malpensa arrivato ieri al termine della Conferenza dei servizi convocata per l'ultimo esame dal commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, il dirigente Anas Eutimio Mucilli. "Una buona notizia – prosegue Terzi - che arriva grazie alla decisa accelerazione impressa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per un'opera che adeguerà e potenzierà la viabilità di connessione all'Aeroporto di Malpensa e migliorerà l'accessibilità veloce all'aerostazione dal bacino Sud-Ovest milanese". (Com)