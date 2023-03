Tunisia: Saied, chi crede ancora di essere sotto la costituzione del 2014 è fuori dalla storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque creda di essere ancora sotto la costituzione del 2014 “è fuori dalla storia”. Lo ha dichiarato oggi il presidente tunisino, Kais Saied, parlando ai media nazionale. Secondo il capo dello Stato tunisino, i rappresentanti del parlamento, la cui prima seduta si terrà questo lunedì, "potranno prendere decisioni dopo essere stati eletti secondo il sistema del voto individuale", invece del sistema basato sulle liste dei partiti. Lo scorso 9 marzo, Saied ha emesso un'ordinanza che invita a convocare l'Assemblea dei rappresentanti del popolo, tra le forze di opposizione che confermano il percorso del 25 luglio per non riconoscerlo in quanto "è illegittimo e privo di poteri". Saied ha anche sottolineato che le istituzioni pubbliche del Paese non saranno trascurate, alla luce delle difficoltà che devono affrontare, sottolineando invece che "chiunque corrompe avrà la sua responsabilità" e che "non si può tornare indietro rispetto a tali responsabilità”. (segue) (Tut)