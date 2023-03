Tunisia: Saied, chi crede ancora di essere sotto la costituzione del 2014 è fuori dalla storica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia sia sta avviando sempre di più verso un “iper-presidenzialismo”. Ieri, Saied ha firmato un nuovo decreto sulla dissoluzione dei consigli municipali, annunciato la revisione della legge sull’elezione dei loro membri e l’elaborazione di una legge sulla nomina dei componenti della futura “Assemblea delle regioni”, la camera alta del parlamento della Tunisia. Il 25 luglio 2021,il presidente tunisino aveva rimosso il capo del governo e bloccato le sedute del Parlamento, sciolto di lì a poco, per poi indire, a un anno di distanza, un referendum costituzionale considerato illegittimo da gran parte delle forze politiche di opposizione. Analogamente, le elezioni legislative del dicembre 2022 e di gennaio 2023 sono state contraddistinte alti tassi di astensionismo, vicini al 90 per cento. Intanto, la costituzione del 2014, tra i cui pilastri c’era il principio di decentramento dei poteri, considerato una conquista della società civile, pur non essendo stata ufficialmente abrogata, è stata finora oggetto di un progressivo logoramento da parte di Saied, la cui idea di governo, definita “majalissi”, è ispirata alla “jamajiriyya” libica del fu colonnello Muammar Gheddafi. (segue) (Tut)