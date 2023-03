Arabia Saudita-Iran: Lega araba, accordo passo che può contribuire a stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Arabia Saudita e Iran è un passo che può contribuire a far raggiungere la stabilità nella regione del Medio Oriente. Lo ha dichiarato il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, in un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale. Aboul Gheit ha aggiunto che "l'accordo pone fine allo stato di tensione tra i due Paesi che durava da più di sette anni, ed è un passo che potrebbe segnare una nuova fase positiva nelle relazioni bilaterali che potrebbe essere utile per contribuire al raggiungimento di un certo grado di stabilità regionale”. Il segretario generale della Lega araba ha anche elogiato gli sforzi compiuti da Cina, Iraq e Oman, che hanno contribuito a raggiungere questo accordo. (segue) (Res)