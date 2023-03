Migranti: cinque morti in naufragio al largo delle coste della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque migranti sono annegati nel Mar Egeo al largo della costa sudovest della Turchia dopo essere partiti su un gommone in viaggio verso la Grecia, secondo quanto riferito in una nota dalla Guardia costiera turca. “undici migranti (dieci adulti, un bambino) sono stati soccorsi e sono stati trovati 5 cadaveri”, si legge nella nota della Guardia costiera turca, in cui si precisa che l'incidente è avvenuto stamattina presto al largo della città di Didim. Secondo quanto riferisce invece la Guardia costiera greca, cinque sopravvissuti sono riusciti a raggiungere l'isola greca di Farmakonisi, aggiungendo che secondo un testimone, 31 persone erano a bordo dell'imbarcazione quando è partita. Nella la Guardia costiera ellenica ha riferito che è stata avviata la ricerca dei dispersi in cui sono impegnate un imbarcazione e tre elicotteri, mentre sono già operativi nell'area alte due navi da ricerca e soccorso. (Res)