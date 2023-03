Viterbo: De Rosa (Casapound), svastica contro Schlein gesto di uno sciocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno ha fatto una svastica sotto il nome della Schlein? È uno sciocco". "Qual è il significato? La lotta politica è fatta di idee e di confronto, non ho bisogno di andare ad imbrattare sotto il nome di qualcuno". Lo ha affermato oggi Angela De Rosa, portavoce di Casapound Milano, a margine della due giorni organizzata dai gruppi extraparlamentari di estrema destra, in corso a Milano nella storica sede di Forza Nuova in Piazza Aspromonte, rispondendo alle domande dei giornalisti che le hanno chiesto se condannasse le scritte comparse a Viterbo. Alla manifestazione e tra i presenti diversi i simboli dell'universo dell'estrema destra esposti: croci celtiche, svastiche, fasci littori, ma per De Rosa "non è un tatuaggio che deve preoccupare". "Non credo ci si debba preoccupare di studenti, operai, professionisti" ha poi concluso De Rosa. (Rem)